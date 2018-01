Calo pressorio: Ciriaco De Mita in ospedale L’ex premier avrebbe lamentato uno sbalzo pressorio, ma le sue condizione di salute sono buone

Ciriaco De Mita è arrivato questa mattina in ospedale per un leggerissimo abbassamento della pressione. Dalla tarda mattinata il sindaco di Nusco è arrivato nel polo sanitario di contrada Amoretta, dove i sanitari, per sicurezza, hanno deciso di sottoporlo ad una serie di controlli. Avrebbe accusato un lieve malore nel suo ufficio in Comune. Arrivato al Moscati e come da procedura è stato controllato dai sanitari e sistemato nel reparto di di medicina d'urgenza,per sostenere una serie di verifiche. L'ex premier ha subito tranquillizzato tutti, spiegando come sia stata troppa l'apprensione di collaboratori e parenti che lo hanno scortato al Moscati. De Mita compirà 90 anni il 2 febbraio.