Sale sull'albero e non riesce più a scendere, 12enne in salvo Oggi ad Atripalda

Gioco al cardiopalma per un bimbo questo pomeriggio. Una partita di pallone si è trasformata in un breve incubo per un 12enne salvato oggi pomeriggio dai vigili dle fuoco.

I Caschi Rossi sono arrivati a Contrada Alvanite ad Atripalda. Il bambino intento insieme agli amici a giocare a pallone, ha visto il pallone rimanere impigliato su di un albero ad un’altezza di circa otto metri, e ha ben pensato di salire per recuperarlo, solo che una volta raggiunto il pallone non è più riuscito a scendere. L’intervento di una squadra dalla sede centrale di via Zigarelli, allertata dai genitori, ha permesso di riportarlo a terra, insieme al pallone, sano e salvo.

La paura per il ragazzino è stata tanta. Ha ringraziato calorosamente i vigili eroi.

