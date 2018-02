Nevica in Irpinia: prima fiocchi a Guardia Lombardi VIDEO Le previsioni, le immagini. Fiocchi anche ad Ariano Irpino

di Siep

Nevica in Irpinia. I video dei primi fiocchi impazzano sul web e mostrano come già in molti comuni irpini in Alta Irpinia, sul Laceno e non solo cada candida la neve.

Nel video, postato da Emanuela Sica, si mostrano i primi fiocchi caduti a Guardia dei Lombardi, mentre l’osservatorio di Montevergine mostra dense nubi pronte per il debutto della Dama Bianca anche sulla fascia del Partenio.

Insomma, si anticipa di qualche ora e si abbassa di quota l’arrivo della neve in Campania preannunziato dalla Protezione Civile e Metereologi.

Infatti, l’allerta diramata dalla Protezione Civile annunciava le prime precipitazioni dalle prime ore di domani mattina a partire dai 400 metri di altezza, a carattere nevoso.

Un fenomeno intenso annunciato a partire dalle 6 del mattino del 14 febbraio e fino alla mezzanotte successiva, per le precipitazioni nevose e le gelate persistenti oltre i 600-700 metri di altezza.

San Valentino con la neve anche secondo gli esperti di Meteo 3 B con «nevicate a quote collinari sono in particolare attese sulla Campania, con fiocchi non esclusi anche in città come Benevento e Avellino; neve dai 500-1000m sul resto del Sud con possibili nevicate in città come Enna e Potenza. Il tutto accompagnato da venti anche forti a rotazione ciclonica e mari agitati. Le temperature saranno in ulteriore calo, più sensibile nei massimi al Sud dove nelle aree interessate dal maltempo si potranno non superare gli 8-10øC. Da venerdì graduale rialzo delle temperature specie massime per esaurimento del flusso freddo, con anche valori abbastanza gradevoli durante le ore diurne».