Il popolo di San Pio in partenza nel cuore della notte/VIDEO Verso le due mete sante di Pietrelcina e San Giovanni Rotondo per onorare Papa Francesco

di Gianni Vigoroso

Sono le quattro e trenta, nel cuore della notte. La statale 90 delle puglie è trafficata di auto e pullman diretti alla volta di San Giovanni Rotondo, per rendere onore al Papa Francesco. Da questo versante la meta prediletta da sempre è la terra del Gargano, a cui molti arianesi, sono particolarmente legati anche per la profonda devozione a San Michele Arcangelo nella suggestiva grotta.

E' Michele Dototo il promotore di questo viaggio pellegrinaggio tanto atteso: "Abbiamo atteso con ansia e grande gioia nel cuore questo giorno per noi speciale. Torniamo a San Giovanni Rotondo, un luogo speciale per noi e questa volta per abbracciare, anche solo con la preghiera, un grande Papa che sta facendo davvero tanto per l'umanità intera. Siamo emozionati. Ci sono devoti di San Pio dall'arianese e dai comuni limitrofi. Qualcuno è venuto meno all'ultimo minuto, altri e questo ci dispiace erano rimasti in attesa per mancanza di posti e forse ci raggiungeranno in auto. Ma attraverso la nostra presenza, porteremo simbolicamente insieme a noi in questa storica giornate tutto il popolo di Ariano Irpino e pregheremo in modo particolare per ammalati e sofferenti."

A rappresentare la chiesa arianese, il diacono Giovanni Orsogna e le suore dello spirito santo, congregazione fondata dalla serva di Dio Madre Giuseppina Arcucci le cui spoglie si possono venerare nella chiesa di Sant'Anna adiacente al Convento di via Mancini.

Il Vescovo Sergio Melillo, che non sarà presente fisicamente, ha consegnato una preghiera che verrà letta questa mattina dinanzi alla tomba di San Pio.

La partenza è avvenuta ai piedi della grande croce illuminata di Cardito, un luogo, ci ricorda un'anziana donna, che ha visto transitare a cavallo Padre Pio nei suoi spostamenti, fino a fermarsi poi in una casa poco distante da qui. Un particolare affascinante e inedito.