Smog, Foti firma l'ordinanza: auto inquinanti,stop per un mese Multe e controlli in centro

di Simonetta Ieppariello

Troppo smog, stop alle auto. 23 sforamenti dei livelli consentiti di Pm 10, nei primi mesi dell'anno, hanno imposto il blocco. Il massimo consentito da raggiungere in un anno è di 53 sforamenti. E il sindaco Paolo Foti firma l'ordinanza.

Misure drastiche quelle che scatteranno per 30 giorni consecutivi, secondo quanto prevede il dispositivo.

Il dispositivo limita la circolazione delle auto a benzina e a diesel sprovviste delle certificazioni Euro3 ed Euro4 per 30 giorni. Il provvedimento potrebbe partire già il prossimo lunedì, 23 aprile.Il compito di illustrare il dettaglio del piano toccherà all'assessore Augusto Penna che, insieme al settore Tutela ambientale, ha predisposto il dispositivo che dovrebbe consentire alla città di Avellino di invertire la rotta e liberarsi dalla morsa delle Pm10 che dall’inizio dell’anno ha portato già a 23 giorni di smog pieno in poco più di tre mesi.

E, dunque, finire nell’elenco dei “cattivi” sono le motorizzazioni diesel fino ad euro 3 e quelle a benzina fino ad euro 2, senza alcuna distinzione di sorta. Ma anche divieto di mantenere accesi i motori, di abbruciamento stoppie e riduzione drastica dell’orario di funzionamento degli impianti di riscaldamento, soprattutto quelli centralizzati.

L'ordinanza sarà in vigore in due fasce orarie della giornata: 9-12,30 e 15-19. Insomma, viene consentito il cosiddetto tragitto casa-lavoro, nelle ore di punta per scuole e uffici.

Come previsto dall’accordo intercomunale con i 10 sindaci della media Valle del Sabato, lo stop alla circolazione delle auto più obsolete, durerà 30 giorni consecutivi e sarà ricondotto all’interno del peri- metro di attuazione dell’ordinanza già sperimentato nel corso delle domeniche ecologiche.

Pertanto la circolazione sarà interdetta tra il tratto autostradale A16, la statale 7bis, via Don Giovanni Festa, la provinciale 165, via Pianodardine, via Tedesco fino all’incrocio semafori- co con via Troncone, viale Italia fino alla rotatoria, via Perrottelli, via Aversa, Via Morelli e Silvati e via Annarumma.