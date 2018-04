Sublimitas a Gigione. L'artista infiamma il popolo della Fibes Straordinario successo e grande coinvolgimento al Palazzetto dello Sport di Ariano Irpino

E' ciclone Gigione. L'artista di Boscoreale infiamma il popolo della Fibes che si è ritrovato per l'annuale campionato nazionale di ballo nel Palacardito. Straordinario successo per l'istrionico cantautore e intrattenitore televisivo, al secolo Luigi Ciaravola, definito un fenomeno sociale, che ha ricevuto dalle mani del presidente Peppino Colarusso il Premio Sublimitas, alto riconoscimento internazionale alla carriera.

Gigione non si è sottratto a selfie e autografi coi numerosi fans accorsi per l'occasione e coi ballerini della Fibes. I pezzi forti del suo sconfinato repertorio (Trapanarella, il ballo del cavallo e a' campagnola) hanno mandato in delirio il pubblico e i ballerini che si sono scatenati nel catino del palazzetto dello sport sulle note delle celeberrime hit composte e interpretate da Gigione. Standing ovation degna di un artista amato dal grande pubblico.

E lo ha rimarcato anche il presidente Colarusso al momento della consegna del Sublimitas. "Merita, anzi stramerita, questo premio - ha affermato Peppino Colarusso - perché è una persona vera, umile e un artista che si è fatto da solo rimanendo semplice. Questo è il motivo che ha spinto tutti noi a dedicare un riconoscimento speciale ad un grande maestro. Gigione è uno di noi."

Scroscio di applausi e selfie per un mito della canzone popolare. La kermesse è stata condotta in maniera impeccabile dai giornalista Barbara Ciarcia e Nello Fontanella. Prima di andare via Gigione ha promesso di ritornare ad Ariano dove ha molti amici e fans. Ha presentato la manifestazione la bellissima Iris Pina Tucci, esperta maestra della Social Somblera Fitness disciplina che si sta affermando sempre di più nel Sud Italia. Alla giornata Fibes ha preso parte anche il rapper Mc Gerry, musicista poliedrico e prolifico.

Gianni Vigoroso