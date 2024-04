Inchiesta "Dolce Vita" fissato il riesame per l'ex dirigente Smiraglia Il riesame verrà discusso il 30 aprile prossimo

di Paola Iandolo

Il primo a discutere il riesame sarà l'avvocato Marco Campora per la posizione dell’architetto Filomena Smiraglia, ex dirigente del Comune di Avellino, finita ai domiciliari nell’inchiesta “Dolce Vita” con le accuse di “violazione del segreto d’ufficio” relativa ai concorsi per vigili urbani e per funzionari tecnici a tempo indeterminato. L’udienza davanti ai giudici della Ottava Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli si svolgerà martedì, 30 aprile. Si attende che venga fissata anche quella relativa all’architetto Fabio Guerriero, coinvolto nella stessa vicenda e assistito dall’avvocato Marino Capone e Nicola Quatrano.