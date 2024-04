Ariano: sospensione dell’erogazione idrica, lavori in corso a Castelfranci La comunicazione da parte dell'Alto Calore

L’Alto Calore Servizi ha comunicato, in data odierna, che, a causa di una rottura sulla condotta adduttrice principale in agro del comune di Castelfranci, l’erogazione idrica è sospesa in diversi comuni, tra cui Ariano Irpino.

Sono in corso i lavori di riparazione, che, vista la complessità dell’intervento, potrebbero concludersi in tarda serata o in nottata, permettendo il ripristino dell’erogazione idrica.