IrpiniaCorre, Solimene: sarà una festa nella festa L'evento mercoledì

di Siep

Torna dopo dieci anni la gara podistica di Atripalda. Questa mattina la presentazione al Circolo della Stampa con il presidente dell’associazione “L’IrpiniaCorre” Gianni Solimene, il sindaco di Atripalda Geppino Spagnuolo, il consigliere delegato allo sport, Costantino Pesca e il presidente del Coni Giuseppe Saviano. (guarda il servizio di 696 tv)

L'evento si terrà mercoledì e sono già 400 i partecipanti ufficiali, “ma contiamo di aumentare ancora il numero di iscritti”, precisa Solimine. Il programma della giornata del 25 aprile prevede, alle 9.15 e 9.30, due gare promozionali da un chilometro e da un chilometro e mezzo riservate, rispettivamente, ai bambini delle scuole primaria e media, che potranno iscriversi anche poco prima della manifestazione, mentre la partenza della gara ufficiale, valida a tutti gli effetti ai fini Fidal, è prevista alle 10 in piazza Umberto I.

E anche le previsioni meteo sono estremamente favorevoli, indicando per l'intera giornata cielo sereno e temperature primaverili.

Il sindaco Giuseppe Spagnuolo appare particolarmente soddisfatto: «La gara podistica rappresenta l’occasione per vedere la nostra città interessata quasi per intero da un evento piacevole e positivo, che riscopre una tradizione che per alcuni anni ha contribuito a far crescere l’interesse verso la pratica sportiva anche di livello amatoriale, oltre che ad inserire Atripalda in circuiti di eventi sportivi di ambito nazionale ed internazionale. L’impegno e l’interesse - prosegue il primo cittadino - che un gruppo di atripaldesi hanno profuso per l’intera fase organizzativa, a partire da Gianni Solimene e dal delegato allo sport Costantino Pesca, e considerando tutti i volontari, le associazioni e gli sponsor che con varie modalità hanno contribuito alla preparazione dell’evento, hanno ricreato uno spirito di gruppo attorno ad una manifestazione collettiva, che aiuta a far crescere uno spirito di aggregazione in città», ha concluso il sindaco Spagnuolo.