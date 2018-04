Macchine agricole e forestali: occorre mettersi in regola Acli terra organizza corsi di abilitazione professionale

Acli terra organizza corsi di abilitazione professionale all’utilizzo di macchine agricole e forestali. L’Associazione ricorda ai conduttori di macchine agricole di mettersi in regola come previsto dalle normative vigenti.

Coerente con il proprio impegno al fianco dei lavoratori, l’Associazione professionale agricola AcliTerra conferma quest’anno lo svolgimento di Corsi di abilitazione professionale all’utilizzo di macchine agricole e forestali, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 73 comma 4 del D.Lgs 81/08 in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il testo dispone, infatti, che chiunque utilizzi trattrici e macchine operatrici debba essere in possesso di formazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentirne l’utilizzo in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone.

E’ opportuno tener presente, inoltre, che la legge n.19 del 27 febbraio 2017 stabilisce chedal 1° Gennaio 2018 per chiunque possieda un’azienda agricola, per chi è assunto o è utilizzatore coadiuvante familiare è obbligatorio possedere il patentino; in particolare, chi in passato abbia già seguito un corso o, alla data del 31/12/2017, sia in possesso di esperienza documentata di almeno 24 mesi dovrà frequentare il corso di aggiornamento entro il 31/12/2018; chi, invece, è stato assunto prima del 31/12/2017 e, utilizzatore coadiuvante familiare, è incaricato all’uso delle macchine dovrà frequentare il corso completo entro il 31/12/2018, anche se non provvisto di esperienza documentata.

Occorre, dunque, adempiere a quanto previsto dalle nuove regole, affinché “sicurezza” sia principio fondante, presupposto e condizione necessaria in qualsiasi contesto lavorativo e in quelli in cui, soprattutto, la percentuale di rischio è evidentemente maggiore. Ma una spinta a rispettare i nuovi dettami potrebbe venire, pure, dalle forti sanzioni previste in caso di mancato adempimento: l’omessa formazione è, infatti, punita con multe a carico sia di chi utilizza le macchine ed è sprovvisto di patentino sia dei datori di lavoro, con cifre che vanno dai 1300 ai 5700 euro circa, e che si raddoppiano se i lavoratori interessati sono più di 5, si triplicano se, invece, sono più di 10.

Acli Terra è pronta a venire incontro alle nuove esigenze e si dispone ad erogare i corsi di formazione. Nel comunicare l’apertura delle iscrizioni, l’Associazione ricorda che il corso avrà inizio previo raggiungimento di un numero minimo di iscritti e che la sede sarà scelta sulla base della maggiore congruenza con la provenienza dei partecipanti.

Redazione Av