L'Irpinia terra longeva, Casalbore: i 100 anni di Aurelio Paradiso L'omaggio del sindaco Emilio Salvatore e dell'amministrazione comunale

Casalbore in festa per i 100 anni di Aurelio Paradiso, testimone di un secolo di storia e prezioso punto di riferimento per l’intera comunità.

Ad omaggiarlo l'amministrazione comunale con il sindaco Emilio Salvatore, accompagnato dall’assessora Paola Ucci, dal consigliere Pierfrancesco Ignelzi e dal consigliere delegato alle politiche sociali Enzo Perrella.

Gli amministratori si sono recati nell'abitazione del festeggiato per porgere personalmente gli auguri a nome dell’intera cittadinanza.

La delegazione è stata accolta con grande cordialità dai figli Mario, Aldo e Michele, dalla nuora Giovanna e dalla moglie Evarista, in un clima di profonda partecipazione e sentita condivisione.

Nel corso della visita, ad Aurelio Paradiso è stata consegnata una targa ricordo, con una frase incisa che esprime la gratitudine e l’ammirazione della comunità di Casalbore per una vita vissuta all’insegna della saggezza, rettitudine e valori autentici, patrimonio morale e civile per le generazioni presenti e future.

L'amministrazione comunale rinnova al festeggiato i più sentiti auguri, con profonda stima e riconoscenza, ringraziando la famiglia per l’accoglienza e per aver condiviso un momento di grande valore umano e istituzionale.