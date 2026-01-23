Ariano: chi sta depredando le mura del rione Tranesi? Da non sottovalutare ciò che sta accadendo da alcuni mesi all'insaputa di tutti

Forse in pochi si sono accorti che ignoti stanno lentamente spogliando le mura dello storico rione Tranesi ad Ariano Irpino. Un saccheggio, non si sa ad opera di chi che sarebbe iniziato già da alcuni mesi.

La segnalazione ci è giunta in serata. I vari episodi, a più riprese sarebbero avvenuti nelle ore notturne. Basta farsi un giro sul posto per notare quanto denunciato. Viene sollecitata una verifica urgente da parte del comune, polizia municipale e area tecnica al fine di adottare tutte le misure necessarie per proteggere un patrimonio storico della città. Ma a questo si aggiunge anche un problema di sicurezza.

La rimozione di pietre, rischia di provocare anche danni a persone che solitamente passeggiano lungo la strada a causa di possibili distacchi dovuti al danneggiamento delle mura.

Non da meno lo stato di degrado dovuto anche ad episodi di inciviltà, nella parte sottostante le mura e lungo la grande scalinata.