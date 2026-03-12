La banda della marmotta torna a colpire in Irpinia: bancomat esploso a Vallata Criminalità in azione nella Baronia

La banda della marmotta torna a colpire in Irpinia. Doppia esplosione nella notte a Vallata nel cuore della Baronia.

I malviventi hanno fatto saltare in aria il bancomat alla Bper al corso J. Kennedy. Sul posto, vigilanza, carabinieri e vigili del fuoco. Bottino ancora da quantificare. Si è in attesa dell'arrivo degli artificieri da Napoli.

Dopo i ripetuti assalti alle poste e lo svuotamento delle casse nelle ore serali e notturne i malviventi hanno intensificato la loro azione criminosa contro le banche. L'ultimo episodio solo pochi giorni fa, lo scorso 4 marzo (leggi qui) a Lioni dove una banda composta da almeno quattro persone aveva fatto esplodere il bancomat alla Bdm banca gruppo mediocredico centrale in via Francesco Petrarca

Struttura devastata dalla deflagrazione causata dalla solita tecnica della marmotta. Lo scenario è sempre lo stesso.

Posti di blocco sono stati istituiti nella notte fino ai confini con il foggiano. Ma non è detto che la banda sia pugliese. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri ma del commando nessuna traccia.