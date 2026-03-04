Malviventi all'attacco in Irpinia: assalto con esplosivo al bancomat a Lioni Struttura devastata dalla deflagrazione nella notte

E' successo ancora una volta e con le stesse modalità di azione. Un boato scuote nella notte gli abitanti di via Francesco Petrarca a Lioni, nel cuore dell'alta Irpinia. Ancora un bancomat saltato in aria. L'ennesimo nelle aree interne.

Nel mirino dei malviventi questa volta, la Bdm banca gruppo mediocredico centrale. Struttura devastata dalla deflagrazione causata dalla solita tecnica della marmotta. Lo scenario è sempre lo stesso.

Sul posto forze dell'ordine, vigilanza e vigili del fuoco in attesa dell'arrivo degli artificieri da Napoli. Indagini in corso, ancora da quantificare il bottino. L'area è stata recintata a scopo cautelative in attesa delle verifiche tecniche.

Indignazione da parte della gente in paese, che dovrà privarsi come accaduto per gli altri comuni limitrofi nei mesi scorsi di un servizio importante.

L'ultimo episodio analogo il 31 gennaio scorso, a Bisaccia. Ad essere colpita in quell'occasione fu il bancomat di via Caravaggio con due tremendi esplosioni.