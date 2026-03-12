Armi e ricettazione, maxi-operazione dei Carabinieri in Alta Irpinia: 5 arresti I carabinieri in azione all'alba, elicotteri in volo e arresti tra Lioni, Gesualdo eVillamaina

Elicotteri in volo e carabinieri in azione all'alba di oggi, 12 marzo 2026, in alcuni comuni della Provincia di Avellino. Maxi operazione dei carabinieri per detenzione illegale di armi e ricettazione. Sono scattate perquisizioni e controlli dalle prime ore del giorno a supporto delle indagini coordinate dalla Procura di Avellino.

In queste ore, in Lioni, Villamaina, Paternopoli e Gesualdo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino stanno dando esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, nei confronti di 5 soggetti, gravemente indiziati - allo stato delle indagini – di detenzione illegale di armi e munizioni, nonché ricettazione.

Sono in atto numerose perquisizioni con l’ausilio di unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno nonché di un velivolo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano.