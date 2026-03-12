Moscati, encomio per la Stroke Unit: Siete eroi, avete salvato mia madre Avellino e la storia di buona sanità

Una storia di buona sanità arriva dall'ospedale san Giuseppe Moscati di Avellino, del reparto di Neurologia e Stroke Unit, dove un intervento rapido e preciso ha salvato la vita a una persona. Una donna sui social racconta la sua storia e scatena una incredibile ondata di condivisione e dichiarazioni di merito per un reparto in cui competenza e tempestività hanno salvato una vita. Chi ha vissuto dall'interno quell'emergenza racconta di una macchina organizzativa che ha funzionato esattamente come dovrebbe.

Dalla prima chiamata alla gestione clinica, ogni passaggio è stato eseguito con la tempestività che in certi casi rappresenta la differenza tra la vita e la morte, o tra una ripresa possibile e un danno irreversibile.

La prontezza della Stroke Unit

Il reparto ha risposto con quella prontezza che dovrebbe essere la norma e che invece, quando si manifesta, colpisce per la sua efficacia. Il personale medico, infermieristico e paramedico ha gestito l'emergenza in modo che chi era accanto al paziente ha definito impeccabile.

L’importanza della comunicazione: l’esempio del dottor D’Onofrio

Un riconoscimento particolare va al dottor D'Onofrio, che nonostante il carico di lavoro del reparto non ha mai fatto mancare aggiornamenti chiari e puntuali ai familiari.

Un gesto che, in certi frangenti, vale quasi quanto la cura stessa. La catena dei soccorsi ha funzionato anche prima dell'ospedale.

Gli operatori del 118 e i Vigili del Fuoco sono intervenuti con rapidità e professionalità, costruendo quella prima risposta senza la quale tutto il resto sarebbe stato più difficile.