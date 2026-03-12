Moscati, encomio per la Stroke Unit: Siete eroi, avete salvato mia madre

Avellino e la storia di buona sanità

moscati encomio per la stroke unit siete eroi avete salvato mia madre
Avellino.  

Una storia di buona sanità arriva dall'ospedale san Giuseppe Moscati di Avellino, del reparto di Neurologia e Stroke Unit, dove un intervento rapido e preciso ha salvato la vita a una persona. Una donna sui social racconta la sua storia e scatena una incredibile ondata di condivisione e dichiarazioni di merito per un reparto in cui competenza e tempestività hanno salvato una vita. Chi ha vissuto dall'interno quell'emergenza racconta di una macchina organizzativa che ha funzionato esattamente come dovrebbe. 
Dalla prima chiamata alla gestione clinica, ogni passaggio è stato eseguito con la tempestività che in certi casi rappresenta la differenza tra la vita e la morte, o tra una ripresa possibile e un danno irreversibile. 

La prontezza della Stroke Unit

Il reparto ha risposto con quella prontezza che dovrebbe essere la norma e che invece, quando si manifesta, colpisce per la sua efficacia.  Il personale medico, infermieristico e paramedico ha gestito l'emergenza in modo che chi era accanto al paziente ha definito impeccabile.

L’importanza della comunicazione: l’esempio del dottor D’Onofrio

Un riconoscimento particolare va al dottor D'Onofrio, che nonostante il carico di lavoro del reparto non ha mai fatto mancare aggiornamenti chiari e puntuali ai familiari. 
Un gesto che, in certi frangenti, vale quasi quanto la cura stessa. La catena dei soccorsi ha funzionato anche prima dell'ospedale. 
Gli operatori del 118 e i Vigili del Fuoco sono intervenuti con rapidità e professionalità, costruendo quella prima risposta senza la quale tutto il resto sarebbe stato più difficile.

Ultime Notizie