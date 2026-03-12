Sturno, maxi grandinata: paese imbiancato Ondata sui social di foto e video

Una maxi grandinata e il paese è imbiancato, come fosse neve: è successo a Sturno in serata ieri. Un insolito fenomeno metereologico che ha interessato il borgo irpino danneggiando orti, campi, giardini e anche qualche vettura. Chicchi di grandine grandi palline hanno letteralmente bombardato il paesino, ricoprendolo di una insolita coltre bianca. I video e le foto sono virali sui social e mostrano quanto avvenuto nella serata di ieri. Le previsioni meteo di oggi intanto, oggi in Irpinia prevedono una generale alternanza tra nubi e schiarite. Nel pomeriggio, non sono del tutto escluse isolate e brevi precipitazioni, anche a carattere di rovescio, più probabili in Alta Irpinia. Al primo mattino, dense foschie o banchi di nebbia potranno interessare le aree vallive. Temperature: in leggero calo nei valori massimi, stazionarie o in lieve aumento in quelli minimi. Venti: deboli o localmente moderati, in prevalenza dai quadranti occidentali.