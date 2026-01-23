Ariano: "Quel palo inclinato nella rotatoria, ingresso piano di zona" L'appello ad intervenire con la massima urgenza: va rimosso e sostituito

"Quel palo inclinato a causa di un ennesimo schianto nella rotatoria rischia di cadere sul serio e fare danni. A notarlo sono stati in tanti soprattutto dalla parte interna nel piano di zona o dall'ingresso del deposito Air e Amu. Da qui la visione è perfetta e non lascia spazio a dubbi. Negli ultimi giorni, probabilmente a causa di un nuovo incidente, il palo si è ulteriormente piegato. La foto che vedete è stata scattata in serata.

L'appello dell'ambientalista Felice Vitillo: "Siamo per l'asattenza di fronte al grande albero che qualche settimana fa il comune si apprestava a tagliare. Lo abbiamo fermato e lo impediremo ancora, non essendo pericoloso. Rischioso invece lo è un palo di questa portata che potrebbe finire sulle auto in transito, nella rotatoria. Se entro le prossime ore non verrà rimosso e sostituito, mi vedrò costretto ad allertare i vigili del fuoco".