Avellino, furto di Minicar vicino le scuole: fermati 4 giovanissimi Oggi poliziotti in azione per bloccare i 4 di cui uno minorenne

Questa mattinata è pervenuta alla Sala Operativa della Questura di Avellino da parte di un cittadino una segnalazione di furto in atto di una minicar, nel pieno centro cittadino. Nell’immediatezza, personale della Polizia di Stato, già in servizio anti-rapina, ha rintracciato le due autovetture: quella rubata e l’altra con cui i malfattori hanno tentato di allontanarsi. I poliziotti hanno bloccato immediatamente quella rubata, con a bordo un giovane, classe 2008, residente nella provincia di Napoli e individuata l’altra autovettura di grossa cilindrata, con a bordo i complici e sono scattate subito le ricerche. I complici alla vista degli operatori hanno accelerato la marcia in direzione del casello autostradale “Avellino Ovest” al fine di guadagnare la via di fuga.

È scattata subito la nota di rintraccio alle altre autovetture in zona e alla personale della Polizia Stradale di Avellino, prontamente allertato, ha predisposto un posto di controllo a sbarramento dei caselli autostradali. Il conducente del veicolo in fuga, pur di guadagnare l’ingresso in autostrada, ha urtato l’auto della Polizia Stradale, procurando lesioni ad uno degli operatori.

All’esito degli accertamenti l’auto rubata è stata restituita al proprietario uno studente locale, i tre maggiorenni rispettivamente di 18, 19 e 21 anni sono stati arrestati e condotti presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, mentre il quarto complice minorenne è denunciato in stato di libertà.

Le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persone arrestate sarà accertata solo all’esito del giudizio.