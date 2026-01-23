Grottaminarda: un milione di euro per strada di collegamento stazione Hirpinia Le risorse provengono dal fondo per lo sviluppo e la coesione

Alta velocità/Alta capacità Napoli-Bari: 1.082.426,88 euro al comune di Grottaminarda per la realizzazione della strada di collegamento della "Sp ex S.S. 91" con la stazione Hirpinia e con la piattaforma logistica.

decreto dirigenziale n. 3 del 14 gennaio 2026 della regione Campania.

Le risorse provengono dal fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2021-2027 e rientrano nel programma di interventi di "rammaglio sulla rete ordinaria" per i comuni interessati dal 3° e 4° lotto dell'alta velocità/alta capacità Napoli-Bari.

"Si tratta del primo lotto funzionale dei lavori di realizzazione di una strada ex novo - spiega la delegata ai lavori pubblici, Marilisa Grillo - grazie a questi fondi sarà possibile avviare una infrastruttura viaria di importanza cruciale non solo per Grottaminarda che rafforza il suo ruolo strategico ma per l'intero territorio al fine di creare una valida connessione con Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari".

"Stiamo proseguendo passo dopo passo - afferma il sindaco Marcantonio Spera - nella direzione giusta per definire la nuova visione strategica di interconnessione della città di Grottaminarda con la stazione Hirpinia e le comunità della Valle dell’Ufita in concerto con la regione Campania e con Rfi per la rinascita delle zone interne".