Izzo convocato per Spezia-Avellino: può scendere in campo già al "Picco" I calciatori a disposizione per la sfida della ventunesima giornata: dentro il portiere Sassi

Armando Izzo è nell'elenco dei convocati per la sfida Spezia-Avellino e può, quindi, scendere subito in campo nella seconda avventura in biancoverde. Ecco la lista dei calciatori a disposizione di Raffaele Biancolino. Dentro Jacopo Sassi, out Antony Iannarilli per infortunio: affaticamento muscolare con edema al polpaccio destro certificato dagli esami strumentali dopo un fastidio accusato in settimana. A scopo precauzionale Iannarilli è stato tenuto a riposo verso La Spezia. La sua posizione nella rosa irpina resta in bilico, a maggior ragione dopo l'ingresso di Sassi dall'Atalanta. Ancora ai box Justin Kumi e Roberto Insigne, in fase di recupero rispettivamente dalla lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra e dalla lesione del muscolo soleo di destra. Fuori lista Andrea Cagnano e Michele Rigione.

I convocati

Portieri: 30 Daffara, 45 Pane, 53 Sassi

Difensori: 2 Missori, 3 Sala, 4 Izzo,19 Reale, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani

Centrocampisti: 6 Palmiero, 11 D’Andrea, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 39 Besaggio

Attaccanti: 7 Tutino, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 99 Favilli