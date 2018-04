Atripalda Misericordia: "Cinque per mille volte grazie" Assegnata l’importante cifra di € 17.161,79 pari a 645 preferenze.

E’ con viva soddisfazione che, a nome mio e di tutti i volontari che rappresento, informo che, grazie a chi con il 5x1000 relativo alla denuncia dei redditi 2016, ci è stato assegnata l’importante cifra di € 17.161,79 pari a 645 preferenze." E' quanto afferma in una nota il presidente della Misericordia di Atripalda Vincenzo Aquino.

"La cittadinanza decidendo di destinare alla nostra associazione il 5x1000 ha dimostrato nei nostri confronti la massima sensibilità riconoscendo l’importanza sociale del nostro operato, presente ovunque si renda necessario il nostro intervento.

Grazie alle destinazione del 5x1000, a generose oblazioni da parte di privati che si rendono possibili determinate azioni ed acquisti di attrezzature destinate alle nostre ambulanze che non potrebbero essere garantite.

Con questa comunicazione vogliamo manifestare la nostra più sincera gratitudine per il tangibile contributo e la stima nell'attività e nei progetti della Misericordia di Atripalda.

Ciò che ci rende orgogliosi è la fiducia costante che i contribuenti hanno riposto in noi, probabilmente perché abbiamo sempre cercato di non deludere le loro aspettative offrendo servizi e attività ad ampio raggio e, se a volte capita di essere deficitari, è solo per mancanza di disponibilità di volontari; motivo per cui, mi trovo a lanciare un’ulteriore richiesta di aiuto nel chiedervi un altro tipo di contributo, non in denaro ma ancora più prezioso per la misericordia: il vostro tempo.

Diventa volontario decidi tu quando e per quanto tempo. Non riceverai compensi in denaro ma parteciperai a questo grande sogno potendo dire “anche io c’ero!”.

Aiutaci ad aiutare.

Un ringraziamento va anche a tutte le persone che hanno dato vita a donazioni spontanee nel corso del 2017.

E’, infatti, solo grazie al libero contributo dei donatori e all’impegno dei volontari che la Misericordia di Atripalda può garantire un’assistenza di qualità a tutti coloro che ne fanno richiesta, in un momento di massima fragilità e di più forte bisogno.

Ricordiamo che anche quest'anno con la dichiarazione dei redditi 2017 potete continuare a destinare il 5 per mille dell’Irpef, senza che questo comporti alcun aumento della vostra tassazione, a favore della nostra Associazione il cui codice fiscale è 92019980645 poiché un gesto che non implica alcuna rinuncia economica per voi è di grande importanza per tutto ciò che abbiamo intenzione di continuare a offrire.

Ci impegneremo nel periodo delle dichiarazioni dei redditi, per la donazione del 5 per mille a favore della nostra associazione che servirà a contribuire all’acquisto di un Fiat Doblò per il trasporto di persone con disabilità.

Basta una vostra firma sullo specifico spazio inserito nella dichiarazione dei redditi, indicando il codice fiscale 92019980645 – della "Confraternita della misericordia di Atripalda".

Con l’impegno di fare ogni sforzo per rendere ancora più efficace il nostro intervento,che Dio ve ne renda merito.

Redazione Av