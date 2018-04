Vigili. Villafranca va in pensione, 40 anni in prima linea Il pensionamento

Domano 30 aprile, è l'ultimo giorno di lavoro per una grande figura del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, l'Assistente Capo Pellegrino Villafranca, lavoratore instancabile, con doti quali serietà professionali e dedizione. Per più di 40 anni si è occupato di uno degli uffici più importanti del Comando, prima a via Annarumma e poi a via Zigatelli, l'ufficio Prevenzione Incendi. Tutto il personale della Caserma di Avellino, ed in particolar modo gli Amici del Turno A, dedicano a Rino, un pensiero di affetto e stima. Lasci questo lavoro, che ti ha accompagnato per tanti anni, ma resterai sempre un componente della grande Famiglia dei Vigili del Fuoco, anche se in altra veste.