Smog, stop alle auto inquinanti. Buona la prima, poche multe Molte info per gli automobilisti disorientati pochi verbali

di Siep

E’ scattata oggi l’ordinanza anti-smog che limita per 30 giorni la circolazione a tutte le auto a benzina e a diesel sprovviste delle certificazioni Euro3 ed Euro4. Troppi sforamenti in città e scatta il disco rosso per le auto inquinanti che rappresentano il 20% circa dell’intero parco auto circolante in città dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Oggi partenza soft, poche multe e molte informazioni per i pochi automobilisti in macchina, visto il ponte del primo maggio. Ma sono stati tanti i cittadini disorientati che hanno chiesto informazioni agli agenti della Municipale

Ma da mercoledì la situazione cambia, con il ritorno a scuola degli studenti e la riapertura dei molti uffici chiusi per il ponte.

E in città cittadini divisi tra chi invita tutti a camminare a piedi e chi invece vede l’ordinanza come l’ennesimo colpo al commercio in un capoluogo in affanno.

Il blocco del traffico sarà ricondotto all’interno del perimetro di attuazione dell’ordinanza già sperimentato nel corso delle quattro domeniche ecologiche di marzo e aprile. Stop alle auto tra il tratto autostradale A16, la statale 7bis, via Don Giovanni Festa e strada comunale Cappuccini (Bonatti), la provinciale 165, via Pianodardine, via Tedesco fino all’incrocio semaforico con via Troncone, viale Italia fino alla rotatoria, il tratto della strada provinciale 70 compreso tra le due rotatorie, via Perrottelli, via Aversa, Via Morelli e Silvati e via Annarumma.

Si punta ad abbassare i livelli di pm 10 nell’aria. Troppi sforamenti registrati in soli quattro mesi hanno imposto all’amministrazione Foti l’adozione di una misura urgente e drastica. 23 gli sforamenti registrati a fronte dei 35 consentiti in un intero anno.

Le multe per chi non rispetterà il divieto cittadino, affatto flessibili, saranno salatissime: da euro 163 ad euro 658 e, che nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, sarà applicata la sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni. Cittadini ed automobilisti avvisati.