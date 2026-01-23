Avellino, 16enne cade e si frattura mandibola: Lorenzo sta bene e torna a casa Storia di buona sanità dal Moscati di Avellino: dopo settimane oggi il ragazzo è tornato a casa

Una storia di buona sanità, una lettera per ringraziare i sanitari del Moscati di Avellino. È tornato oggi a casa Lorenzo un ragazzo di 16 anni, che qualche settimana fa è stato trasportato in Pronto soccorso per un grave trauma cranio-facciale a seguito di una caduta. La presa in carico è stata immediata, il percorso di cura attento e altamente professionale. Oggi Lorenzo è tornato a casa e sta bene. "vogliamo ringraziare medici e infermieri del Moscati per la cura, sensibilità e straordinaria professionalità con cui hanno curato Lorenzo "., spiegano i genitori in una lettera di ringraziamento.

La sua famiglia ha voluto condividere questa gioia scrivendo una lettera di ringraziamento ed encomio all’Unità operativa di Otorinolaringoiatria per l’assistenza ricevuta e per l’umanità dimostrata in un momento difficile.

"Parole che raccontano il valore del lavoro quotidiano dei professionisti e che ci rendono orgogliosi. A loro va il nostro grazie, insieme alla soddisfazione più grande: vedere il nostro Lorenzo tornare a casa, in salute ".