Teatro Partenio, anche l'Us Avellino aiuta il rilancio La società biancoverde ha acquistato alcuni biglietti

Rilancio del cinema Partenio, in campo anche l'Us Avellino. La società bianco verde non ha esitato un attimo contribuendo all’acquisto dei biglietti per i due spettacoli che si terranno al Teatro Partenio di Avellino, venerdì 4 maggio con “Walimai” Vento, tratto dal libro “Walimai” Vento di Enzo D’Aniello con Gianni Parisi e, giovedì dieci maggio con “ Non mi chiamo Tonino” di e con Paolo Caiazzo. La prevendita continua presso la biglietteria del Teatro e al Mivida bar. Nell’attesa dei due spettacoli è possibile ammirare la mostra : Controsegno a cura di Veronica Longo e quella del pittore Elio Picariello dalle ore 15.00 alle 21.00.