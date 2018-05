Avella in festa per i 18 anni di Maria Trinchese Il messaggio di auguri

Avella in festa per la doppia ricorrenza di casa Trinchese: i 18 anni della bella Maria e i 25 anni di matrimonio dei suoi genitori che le dedicano questo pensiero:

"Il 2 maggio 2000 sei nata che erano trascorsi esattamente 7 anni del nostro matrimonio ed eravamo una famiglia felice della tua attesa. Ora sei qui coi tuoi 18 anni a ricordarci che siamo cresciuti assieme a te e Nina. Abbiamo vissuto con te le tue gioie, abbiamo esultato per le tue nuove piccole e grandi esperienze e ci siamo preoccupati per i tuoi improvvisi sbalzi di umore: abbiamo cercato insomma di esserti vicina sempre e comunque. Siamo felici di come sei cresciuta e siamo contenti di tutti i traguardi che stai raggiungendo, e siamo ancor più curiosi di scoprire quali nuovi traguardi raggiungerai. Crediamo molto in te: sei una ragazza speciale, educata e disponibile, divertente e gentile con tutti; sei una bella persona e le belle persone, quelle che contano davvero, arrivano sempre molto in alto nonostante le difficoltà della vita. Auguri per i tuoi 18 anni da papà Peppe, mamma Carmela Sanseverino, dalla tua carissima sorella Nina e dal suo fidanzato Nello.

Papà e mamma in questo giorno si augurano eterno amore per i loro primi 25 anni di matrimonio".

Auguri alla famiglia Trinchese dalla redazione di Ottopagine.it