"Fiano in Verticale" a Montefredane produttori ed esperti Confronto sul vino in attesa di Enzo Gragnaniello

“Fiano in Verticale” a Montefredane DiVino produttori ed esperti raccontano il vino in attesa di Enzo Gragnaniello. Degustazione con l’esperto Giampaolo Santoro dei vini delle sette aziende montefredanesi. In serata l’atteso appuntamento musicale con il cantautore napoletano. Il pomeriggio è dedicato ai più piccoli.

Altro appuntamento di successo a Montefredane DiVino, la manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale di Montefredane guidata da Valentino Tropeano.

Nell’ex confraternita dell’Addolorata si è tenuta la degustazione – evento “Fiano in Verticale” dei vini DOCG delle sette aziende di Montefredane: Pietracupa; Tenuta Ciampi; Tenuta Ippocrate; Traerte, Ventitrè Filari, Vigne Guadagno, Villa Diamante, Cantina Dryas.

La verticale (2009 – 2015) è stata impeccabilmente guidata ma anche raccontata tra voli tecnici ed emozionali da Giampaolo Gravina, tra i maggiori esperti e critici del settore, nonché autore di un libro sul tema "Vini da scoprire. La riscossa dei vini leggeri" scritto a sei mani con Armando Castagno e Fabio Rizzari.

La degustazione che è stata anche un confronto a più voci con winelovers, produttori presenti in sala (Cantina del Barone di Luigi Sarno, I Favati di Rosanna Petruzziello entrambi di Cesinali; Azienda Agricola dei Fratelli Urciuolo, Forino; Antico Castello di Francesco Romano, San Mango), esperti, il professore Giuseppe Festa direttore corso Wine Business all’Università di Salerno, ha esplorato in modo didattico e tecnico le caratteristiche della reale di Montefredane, non a torto considerato da Gravina tra i più interessanti del panorama italiano per quanto concerne i vini bianchi e soprattutto per la unicità delle caratteristiche pedoclimatiche del territorio medesimo, illustrate da ciascun produttore che si è raccontato, raccontando anche il suo vino.

A sorpresa della serata Paolo Clemente, dell'azienda Vallisassoli, a San Martino Valle Caudina che ha presentato il suo 33/33/33un vino fermo il cui blend è composto da eguali percentuali di Fiano di Avellino, Greco di Tufo, Coda di Volpe.

Il Fiano questa sera lascia il posto a bambini e musica. Nel pomeriggio in Piazza Municipio animazione e giochi per i più piccoli e l’installazione dei gonfiabili.

In serata la grande musica del cantautore napoletano Enzo Gragnaniello che si esibirà sul palco di Piazza Municipio. Non mancheranno per l’occasione punti ristoro organizzati dalla Pro Loco di Montefredane e dal comitato parrocchiale.

Redazione Av