La solidarietà arriva al Corso sotto il segno di Santa Rita Volontari hanno venduto piantine per finanziare la casa famiglia della Santa, un aiuto concreto

"Per proteggere un sogno serve solo l'amore". Con questo slogan significativo la solidarietà è arrivata nel cuore della città di Avellino, per l'esattezza davanti alla chiesa del Santissimo Rosario al Corso Vittorio Emanuele. Qui i volontari dell'"Alveare di Santa Rita", affiancati dai giovani dell'azione cattolica della parrocchia, si sono impegnati a vendere delle coloratissime piantine per contribuire a un importante progetto di solidarietà che quest'anno taglia il traguardo degli ottant'anni di attività.

La devozione per Santa Rita. Per giunta gli avellinesi sono fortemente devoti a Santa Rita, come dimostra ogni anno la straordinaria partecipazione della gente alla processione che si snoda per le strade della città, con molte donne avellinesi (in particolare quante portano il nome della Santa) che per l'occasione in segno di devozione indossano l'abito della Santa e camminano durante il rito a piedi scalzi.

Cos'è l'Alveare di Santa Rita. Fondato nel 1938 dalla beata madre Teresa Fasce e parte integrante del Monastero Santa Rita di Cascia, l'Alveare di Santa Rita sostiene bambine e ragazze in difficoltà provenienti da famiglie con problemi socio economici. Gli avellinesi hanno risposto con grande generosità, dimostrando che quando ci sono progetti credibili con il sostegno della chiesa sanno contribuire in maniera concreta.

Un aiuto per i giovani più sfortunati. Soddisfatti i volontari che nel corso degli incontri con i cittadini hanno anche spiegato l'importanza dell'alveare di Santa Rita, che oggi è diventato soprattutto una casa di accoglienza che assicura ai suoi giovani ospiti (le Apette e i Millefiori) tutto ciò che è necessario per farli crescere sereni, garantendo loro istruzione, assistenza sanitaria e psicologica, l'adeguato nutrimento e una casa piena d'amore.