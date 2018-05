Malattie reumatiche autoimmuni: visite gratis al Moscati Venerdì 11 maggio

L’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, premiata con l’assegnazione del Bollino Rosa per l’attenzione dedicata alle esigenze assistenziali delle donne, ha aderito alla prima edizione dell’Open day dedicato alle malattie reumatiche autoimmuni promosso da Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere), con il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità, della Società Italiana di Reumatologia, dell’Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus e dell’Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare.

Venerdì prossimo, 11 maggio, dalle ore 9 alle 18, presso l’ambulatorio di Reumatologia della Città Ospedaliera (secondo piano, settore B, c/o Ambulatori di Medicina Interna), le donne interessate potranno sottoporsi a una visita gratuita e ricevere informazioni e materiale divulgativo.

Obiettivo della giornata è infatti promuovere la corretta conoscenza, la prevenzione primaria e la diagnosi precoce delle malattie reumatiche autoimmuni, patologie che interessano 5 milioni di persone in Italia, di cui il 70% sono donne.

«Le malattie reumatiche, che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune – spiega il dirigente medico reumatologo dell’Azienda “Moscati”, Ilaria Puca -, causano disturbi a carico dell'apparato locomotore e in generale dei tessuti connettivi dell'organismo. Rappresentano un gruppo estremamente eterogeneo di malattie e si presentano con espressione e gravità differenti. Inoltre, poiché risentono delle variazioni dei livelli di ormoni e spesso si manifestano tra i 15 e i 45 anni, hanno un notevole impatto sulla qualità della vita delle donne durante alcune fasi cruciali, come lo sviluppo puberale, la gravidanza, l’allattamento e la menopausa. Una diagnosi precoce è pertanto sempre utile per prevenirne l’evoluzione e le eventuali complicanze».

Per accedere ai servizi offerti dall'Azienda Ospedaliera "Moscati" in occasione dell'Open Day sulle Malattie reumatiche autoimmuni non è necessaria la prenotazione. Si consiglia alle donne che hanno già effettuato esami diagnostico-strumentali di portare con sé i relativi referti.