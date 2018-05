Il Giro arriva a Montevergine, vie e scuole chiuse. Ecco dove Il Giro d'Italia attraversa tre regioni e arriva sul Santuario di Mamma Schiavona

di Simonetta Ieppariello

Dal mare alla montagna e torna il Giro d’Italia in Irpinia con una strepitosa e avvincente tappa d’arrivo a Montevergine.

Sette anni dopo l’ultima tappa, il Giro d’Italia torna sul sagrato del santuario di Mamma Schiavona. I corridori partiranno oggi, sabato 12 da Praia a Mare, risalendo tutta la Calabria e il Cilento fino all’arrivo in provincia di Avellino. I comuni irpini che verranno attraversati dalla speciale carovana rosa, dal Giro sono Montoro, Celzi, Bellizzi Irpino, Mercogliano e Ospedaletto d’Alpinolo.

Questa frazione attraverserà ben tre Regioni (Calabria, Basilicata e Campania) e quattro province (Cosenza, Potenza, Salerno e Avellino). Il via da Praia a Mare alle ore 12.00, poi l’attraversamento di Castrocucco e Maratea (ore 12.20) prima di entrare nella provincia di Salerno dove il gruppo abbraccerà il calore degli abitanti di Sapri, Policastro Bussentino, Agropoli (traguardo volante tra le 14.19 e le 14.32), Paestum, Ponte Fiume Sele, Isola Verde e proprio Salerno dove incontreranno il secondo traguardo volante (ore 15.26-15.46). Baronissi e Mercato San Severino, poi l’ingresso nella provincia di Avellino. Verranno attraversati i comuni di Montoro, Celzi, Bellizzi Irpino, Torrette, Mercogliano, Ospedaletto d’Alpinolo e Montevergine di Mercogliano dove è posto il traguardo (arrivo previsto tra le ore 16.58 e 17.31).

Gli organizzatori della corsa al “trofeo senza fine”, nella guida ufficiale della manifestazione, comunemente nominata il “Garibaldi”, hanno stimato gli orari in cui i ciclisti attraverseranno i vari comuni della nostra provincia.

Il primo è Montoro, la SS88 sarà percorsa dai corridori tra le 15:51 e le 16:14, poi toccherà a Celzi, sulla SS88-SP27, tra le 16:01 e le 16:25, Bellizzi (16:09-16:42) e Torrette, in via Traversa (16:17-16:42).

La salita a Mercogliano inizierà tra le 16:23 e le 16:49, a seguire si passerà per Ospedaletto d’Alpinolo (SS 374), infine l’arrivo al Santuario di Montevergine è in programma tra le 16:58 e le 17:31.

Montevergine è diventato uno degli appuntamenti più importanti del Giro d’Italia, solitamente è il primo grande arrivo in salita prima delle grandi montagne finali. E Montevergine ha una sua importante tradizione: chi vince la tappa, vince il Giro. E’ accaduto con Di Luca, Pantani, Contador nei precedenti arrivi.

Le rampe e i tornanti che porteranno fin su Mamma Schiavona renderanno di certo avvincente la corsa.

In maglia rosa ci sarà il britannico Yetes, che ha 16″ di vantaggio sul campione in carica del Giro, Tom Domoulin e 26″ sul compagno di squadra Chavez, che ha vinto ieri sull’Etna. I big: il grande Chris Froome a 1’12”, Fabio Aru a 1’14”.

Ovviamente ci sarà una grandiosa macchina organizzativa in campo.

Protezione Civile in prima linea per la tappa di domani, sabato 12 maggio, a Montevergine. Per la provincia di Avellino lungo tutto il percorso è assicurato il supporto 219 volontari di protezione civile. Nel primo settore da Montoro a Bellizzi 34 volontari. Nel secondo settore da Bellizzi a Mercogliano 86 volontari. Nell’ultimo settore dai Santi a Montevergine altri 99 volontari. Il Genio Civile ha inoltre messo a disposizione altre 30 unità di personale regionale di protezione civile sul piazzale di Montevergine oltre due mezzi antincendio. Il tutto coordinato dalle forze dell’ordine.

Di concerto con la Comunità Montana del Partenio Vallo Lauro è stata anche realizzata una pulizia straordinaria del sentiero dei pellegrini, il percorso pedonale che arriva fino al Santuario.

Il Sindaco del Comune di Agropoli, Adamo Coppola, ha firmato un'ordinanza con la quale, in occasione del passaggio in Città della 101^ edizione del Giro d’Italia e ha disposto la sospensione delle attività didattiche e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale.



Il provvedimento è stato compiuto al fine di evitare problemi al rientro a casa dei discenti, considerato che il passaggio dei ciclisti, con conseguente sospensione della circolazione veicolare, coincide con quello dell’uscita delle scuole.