Lavori in città, rubinetti a secco San Tommaso e Rione Mazzini Nella zona sud

di Siep

Mezza città di Avellino resta senza acqua. Risveglio amaro per tanti avellinesi nella zona a sud del capoluogo, che si sono ritrovati con i rubinetti a secco.

Ad imporre lo stop all'acqua i lavori del sottopasso. Una misura necessaria.

La condotta rimarrà chiusa fino alle 17. Tutto comunicato sul portale dell'Alto Calore che elenca le strade e zone interessate dal tedioso sto all'acqua. Ma in tanti lamentano la brutta sopresa, arrivata senza alcun avviso.

Sul portale dell'Alto Calore intanto si legge:

“Si comunica che, dovendo il Comune di Avellino provvedere al collegamento delle nuove condotte realizzate nell’ambito dei lavori per “la realizzazione del sottopasso per la viabilità di accesso ai parcheggi interrati del Mercatone e di Piazza della Libertà”, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 8.00 alle ore 17.00 del giorno 11.05.2018, nelle sottoelencate zone della città: durante i lavori sarà effettuata ogni manovra atta a ridurre al minimo le disfunzioni idriche agli utenti serviti”.

VIA DUE PRINCIPATI, dal civico 77 al civico 141 ivi compresa Villa Vietri;

VIA DUE PRINCIPATI dal civico 54 al civico 212;

VIA PAOLO IV CARAFA;

VIA DI MEO compreso PARCO “LIGUORINI”;

RIONE MAZZINI;

VIA GOFFREDO RAIMO;

VIA V. BARRA;

VIA U. LEPRINO;

VIA CARLO MUSCETTA;

PARCO CASTAGNO SAN FRANCESCO;

VIA CASTAGNO SAN FRANCESCO;

SCUOLA MATERNA adiacente VIA LEPRINO;

SCUOLA ELEMENTARE RIONE MAZZINI