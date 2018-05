Avellino: lavori abusivi nel fondo privato, 5 denunce Il blitz della Forestale

Lavori edili abusivi: denunciate cinque persone. I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Avellino, a conclusione di un’attività di indagine hanno accertato la realizzazione, in un fondo privato ubicato nel territorio del Comune di Avellino, di opere edilizie in totale assenza di titoli autorizzativi. I lavori, realizzati in zona agricola vincolata idrogeologicamente, hanno interessato una superficie di circa 1200 metri quadrati, dove sono stati realizzati due terrazzamenti e una strada in ghiaia e pietrisco di collegamento del fondo con la strada pubblica.

I Carabinieri Forestali hanno sequestrato l’intera area ed a carico dei quattro comproprietari del fondo, nonché di un’altra persona responsabile delle opere abusive, è scattata la denuncia in stato di libertà.