Santa Rita, «Chiedono offerte per la festa ma è una truffa» L'avviso del comitato festa guidato da Antonio Benevento

di Simonetta Ieppariello

Aspettando la processione in onore di Santa Rita, scatta l’allarme truffa. Lo spiegano i componenti del comitato festa, che raccontano come persone ignote stiano chiedendo offerte, a nome della chiesa e della santa, senza aver alcun legame con il comitato. Si spaccerebbero per componenti del comitato per chiedere contributi. Tutto falso. Lo spiega Antonio Benevento. «Escono a caccia di fedeli, per racimolare soldi. L’unico comitato è il nostro. Non c’entriamo, sono io l’unico che chiede contributi realmente per la feste in onore della nostra amata Santa. La chiesa di San Francesco Saverio è un luogo di culto particolarmente caro ai fedeli, ed è triste vedere come si cerchi di raggirare a nome della nostra amata Santa». Benevento chiede una mano alla amministrazione per ripulire il sagrato e la zona da erbacce e rifiuti. Come ogni anno la processione è premiata da migliaia di fedeli, che silenziosi e raccolti in preghiera arrivano ad Avellino per sfilare in processione e onorare Santa Rita.

Un evento che ogni anno rinnova la fede e la tradizione, con amore e passione.

Tantissimi i fedeli che hanno gremito la Chiesa di via Francesco Saverio, conosciuta da tutti come la Chiesa di Santa Rita per l'avvio della novena.

Come ogni anno il 22 maggio le strade del capoluogo saranno affollate per la rituale processione, tra le piú sentite dai cittadini. Il programma resta invariato rispetto gli altri anni. La processione partirà il 22 maggio alle 18.00, dalla chiesa di via Francesco Saverio ad Avellino e attraverserà via Del Gaizo, Amabile, Del Balzo, Circumvallazione, Colombo, Derna, Platani, Corso Vittorio Emanuele, piazza Libertà, Nappi, Duomo e rampa San Modestino.

Durante la settimana della novena avviene la consacrazione dei bambini alla santa, e alla vigilia della festa, dopo l'omaggio floreale dei battenti di San Pellegrino Martire, vengono benedette le rose che saranno consegnate ai fedeli.