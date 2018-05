Salvini-Di Maio:al tavolo di governo c'è anche l'irpino Daniel L'Avellinese De Vito un tecnico al Parlamento.La curiosità:una foto che ha fatto il giro del mondo

C’è anche un irpino nel tavolo tecnico che deciderà il nome del nuovo premier e la stesura del contratto di Governo. E’ il giovane Daniel De Vito, avellinese doc, da qualche anno residente a Roma, sposato con Mariachiara Silvestri (anche lei irpina). Laureato in Giurisprudenza, Daniel ha intrapreso la carriera negli uffici del Parlamento Italiano, grazie alle sue capacità e al suo impegno, raggiungendo traguardi sempre più importanti.

E, dunque, nella foto che ha fatto il giro del mondo, c’è anche Daniel, che segue da una settimana le operazioni del tavolo tecnico per la stesura del contratto di governo, cioè il documento che sarà alla base del nascente Governo.

Una trattativa strategica per il prossimo Governo che vede Matteo Salvini e Luigi Di Maio in un incontro a Milano e lavorare per chiudere il capitolo relativo al programma di governo.

Per il Movimento 5 Stelle erano presenti i deputati Laura Castelli, Alfonso Bonafede e Vincenzo Spadafora, il capogruppo al Senato Danilo Toninelli e il portavoce Rocco Casalino, e il tecnico Daniel De Vito, mentre per la Lega il capogruppo a Palazzo Madama Gian Marco Centinaio, il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli, i deputati Nicola Molteni e Claudio Borghi, il senatore Armando Siri.