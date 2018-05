Avellino piange Emilio, "Ora sei con la schiera degli angeli" I messaggi, il cordoglio

E' morto oggi Emilio Merlino, amico di tanti, imprenditore affermato e persona stimata e conosciuta ad Avellino e provincia. Un dramma senza fine, quello che ha travolto tantissime persone che conoscevano e apprezzavano Emilio Merlino. Sul social scorrono foto e ricordi di un uomo perbene. La notizia sul social è rimbalzata rapidamente, raccogliendo preghiere e frasi per Merlino e messaggi di cordoglio per i suoi familiari. Particolarmente amato in città, viene ricordato da tutti come uomo sempre sorridente e disponibile. Da giorni lottava per la vita, dopo un drammatico incidente (leggi tutti i particolari nell'articolo). Poi, alla fine, non ce l'ha fatta. Così oggi il suo cuore si è fermato per sempre, nel reparto di rianimazione dell'ospedale Moscati di Avellino. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città. Sul social sono rimbalzate foto e ricordi dell'uomo. (foto fonte facebook)

Tanti i post di cordoglio, come quello di un amico che annota sul suo profilo Facebook: "Ciao. Carissimo amico eri solare ora sei con la schiera degli angeli".Una frase con cui l'uomo ha condiviso sul social la foto di Emilio sorridente, come sempre. Merlino amava la danza e si divertiva con un gruppo organizzato per coltivare la sua passione, condivisa con tante altre persone.

In tanti ricordano l'uomo e il lavoratore come Mario che scrive: "Sempre una brava e serena persona. Un vero signore". "Resterai sempre nel mio cuore, tu una persona unica e difficile da dimenticare", annota Caterina. E così il social diventa il muro su cui tutti condividono il loro dolore.

Ora si attende la data dei funerali. Emilio lascia tutti nel dolore più profondo. In tanti attendono di potergli dare l'ultimo saluto. Oggi il dramma ha travolto tutti, amici, parenti e conoscenti del sessantenne. Il gruppo organizzato di danza di gruppo, che Emilio frequentava da tempo, ha sempre seguito in questi giorni con tanta premura le condizioni dell'uomo, sperando nella sua ripresa. Ma purtroppo oggi la tragica notizia ha addolorato tutti.

