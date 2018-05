Una degustazione dedicata a non vedenti e ipovedenti Montefredane DiVino: Berlucchi (Onav) e Massa (Uic) in campo

Altro appuntamento di rilievo a Montefredane DiVino, l’evento organizzato dall’amministrazione comunale guidata da Valentino Tropeanoper valorizzare il territorio e le sue eccellenze. Dopo la due giorni di degustazioni di Fiano Docg con le otto aziende vitivinicole di Montefredane, il convegno sulla convivialità organizzato dal professore Antonio Polidoro a cui hanno partecipato il Vescovo Arturo Aielloed esperti internazionali, gli appuntamenti si spostano alla frazione Arcella.

Giovedì 17 maggio alle 16.00 nel Centro di Comunità Arcella l’Onav di Avellino guidera’ una degustazione dedicata a non vedenti ed ipovedenti in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi di Avellino. All’incontro interverranno la vice presidente nazionale Onav Maria Pia Berlucchi ed il delegato per Avellino Giuseppe Iannone. Al termine della degustazione seguirà un incontro dibattito con il presidente dell’UicVincenzo Massa sul tema “Percepire il mondo per le vie dei sensi”

Gli appuntamenti di Montefredane DiVino proseguiranno sabato 19 maggio e domenica 20 maggio sempre alla frazione Arcella.

Sabato 19 maggio alle 17.30 sempre presso il Centro di Comunità Arcella: “Corso di avvicinamento all’assaggio della Nocciola”. Lezione e degustazione guidata a cura di Irma Brizzi. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Slow Food Avellino e Città della Nocciola (Prenotazione gratuita obbligatoria entro il 17 Maggio allo 0825672146 Sig.ra Felicia ore 9,00/12,00).

In serata spazio a musica e ristoro. Alle ore 21 tutti a Teatro con lo spettacolo itinerante della “Compagnia Teatrale Accademia Creativa”.

Domenica 20 maggio pomeriggio dedicato ai più piccoli al Parco Comunale Via S.Lucia. Si inizia alle ore 17, saranno installati i gonfiabili e si terranno giochi e spettacoli a cura dell’associazione Gardenia Animazione.

In serata, alle 21, l’atteso concerto del gruppo Dissonanthika al Centro Sportivo di Santa Lucia.

Entrambe le serate saranno accompagnate dal buon cibo e bevande a cura del Comitato Parrocchiale S. Lucia di Arcella e dell’associazione Sagra di Arcella.

Redazione Av