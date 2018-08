Nubufragio e grandine ad Ariano: danni e paura/VIDEO e FOTO Una donna cade mentre attende il treno e finisce in ospedale

di Gianni Vigoroso

Violento nubifragio, un'ora d'inferno, danni e paura in molte contrade. La più colpita dall'eccezionale ondata di maltempo è stata la zona situata a nord est della città ed in modo particolare la Stazione. Una donna è rimasta ferita a causa di una caduta mentre attendeva l'arrivo del treno, è stata soccorsa tra non poche difficoltà dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale.

Sempre alla Stazione, disagi e danni ingenti nelle zone di Gaudiciello e Patierno. Un muretto crollato, pneumatici scoppiati ad un'auto condotta da una donna, una frana tanto da spingere Polizia Municipale e Vigili del Fuoco a chiudere una strada e numerosi allagamenti ad abitazioni e garage. La furia dell'acqua ha spazzato via ogni cosa. La situazione più critica a Gaudiciello, dove un fiume di fango ha invaso le abitazioni.

"Ci siamo visti arrivare di tutto, bombole, bottiglie è stata un'ora d'inferno non ricordiamo da anni una situazione del genere pur essendoci problemi ben noti in questa zona, legati al sistema fognario che accentua ancora di più questi eventi climatici incontrollabili."

Sul posto a Patierno il consigliere comunale Giuseppe Corsano che ha informato della grave situazione il sindaco Domenico Gambacorta e l'ufficio tecnico comunale, presente con un funzionario reperibile in zona.

All'opera tre squadre dei Vigili del Fuoco da Ariano, Grottaminarda e Avellino, la Polizia Municipale e i volontari Aios i quali hanno effettuato diversi interventi.

Cumuli di grandine nel Rione Martiri, la zona più colpita è stata via Villa Caracciolo. Disagi anche in località Cannelle, San Felice e Ottaggio. Un'attività ristorativa della zona ha subito ingenti danni.

Zona Torreamando bassa, verso Fiumarelle, allagamenti con distruzione di muretti di contenimento, dovuti agli scavi per la nuova strada che hanno letteralmente tagliato la vegetazione arborea.

Ad Ariano centro, zona Pasteni intervento dei caschi rossi per mettere in sicurezza alcune canne fumarie danneggiate dai fulmini.

Statale 90 letteralmente invasa da acqua, fango e detriti dalla Variate ai due Rioni Martiri e Cardito. Un lago ben noto all'ingresso di contrada Torana. Solo nella giornata di domani si potrà avere un quadro più completo della situazione, di un sabato da dimenticare.