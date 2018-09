Vertenza IIA, sciopero e manifestazione a Roma Oggi pomeriggio l'atteso tavolo verità al Mise

"Andiamoci a riprendere il nosto lavoro, facciamoci sentire. Industria italiana autobus, un affare di Stato." E' con questo slogan che sono partiti stamani operai e sindacati alla volta della capitale. Alle 14.30 è prevosto l'importante e decisivo incontro al Mise.

Così Silvia Curcio da anni fermamente in prima linea: "Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ieri in Irpinia ad Ariano, avrebbe dovuto far visita soprattutto in una realtà come la nostra a Flumeri che il governo non fa funzionare, oltre ad omaggiare quelle che godono di grandi privilegi! A pochi passi dalla Biogem c'è una fabbrica che potrebbe produrre autobus perché ha mille commesse, ma qualcuno vuole che fallisca, anche se lei non ha poteri. Intervenga con il governo Conte e gli faccia trovare la soluzione per non dismettere quella che potrebbe diventare un'altra eccellenza italiana."

Il 30 agosto scorso è stata inviata una richiesta di convocazione urgente del tavolo sulla reindustrializzazione e rioccupazione dei lavoratori di Industria Italiana Autobus. La necessità di una convocazione è determinata dall’aggravarsi della situazione che ormai vede concretizzarsi il rischio di fallimento dell’operazione di salvataggio e rilancio del polo della produzione di autobus.

La conclamata crisi finanziaria e proprietaria, l’allocazione in altri Paesi della produzione, i ritardi che si stanno accumulando nelle consegne, insieme al rischio di perdita delle commesse, stanno scaricando sui lavoratori gli effetti di responsabilità altrui. I lavoratori di Bologna e Valle Ufita hanno già patito la mancata piena retribuzione del salario e con il passare del tempo c’è anche la scadenza degli ammortizzatori sociali.

Fim, Fiom e Uilm, visto che ad oggi non c’è stata alcuna risposta alla richiesta di riattivare il confronto in sede istituzionale, hanno indetto una manifestazione dei lavoratori di IIA presso il Ministero dello Sviluppo Economico con l’obiettivo di impedire il fallimento del processo di reindustrializzazione e rioccupazione dei lavoratori.

"E’ ora che il Governo faccia chiarezza sugli assetti proprietari e l’attuale proprietà (Del Rosso e Finmeccanica) si assuma le proprietà responsabilità."

Gianni Vigoroso