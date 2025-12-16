Pianisti dall'Italia e dall'estero ad Ariano: grande vetrina internazionale Ecco i vincitori dell'International piano competition 2025

L’associazione Italia musica annuncia con entusiasmo il successo della quarta edizione dell’Ariano International piano competition, svoltasi dall’11 al 14 dicembre 2025 presso il museo civico e della ceramica di Ariano Irpino.

Il concorso, aperto a pianisti di tutte le età provenienti dall’Italia e dall’estero, ha confermato il suo ruolo di prestigiosa vetrina internazionale per i giovani talenti della musica classica.

Quest’anno sono stati registrati circa 80 partecipanti, suddivisi tra online competition e live competition, provenienti da oltre 20 Paesi, a testimonianza del crescente interesse e della rilevanza internazionale della manifestazione.

Il fondatore e direttore artistico dell’edizione 2025, il pianista irpino Remo Raimondo Mazzeo, ha commentato:

“La musica è un viaggio che unisce tecnica, passione e sensibilità: ogni talento ha bisogno di spazio e opportunità per emergere. Questa edizione ha mostrato ancora una volta la straordinaria creatività dei giovani pianisti, che hanno saputo confrontarsi con colleghi di tutto il mondo, superare le sfide della performance e crescere artisticamente.”

Concerto inaugurale e finale

La manifestazione si è aperta con il concerto inaugurale del duo pianistico a quattro mani Anna Fiore e Carlo Martiniello. Le giornate del concorso si sono concluse con grande entusiasmo durante la cerimonia di premiazione, che ha celebrato i vincitori assoluti della quarta edizione:

Hubert Zavodsky, Federico Primiceri, Letizia Palmieri, Giancarlo Grande.

Oltre alle borse di studio, i vincitori avranno l’opportunità di esibirsi in concerti premio in Italia, Croazia e Bulgaria, occasioni preziose per promuovere la loro crescita artistica e professionale. In particolare, il concerto premio di Biogem Musica, sotto la direzione artistica del Maestro Nazzareno Carusi, sarà assegnato al vincitore assoluto, conferendo ulteriore prestigio alla manifestazione.

Giuria Internazionale

La giuria dell’edizione 2025 era composta da: Daniel Rivera (Argentina), Giuliano Adorno (Italia), Ivana Marija Vidovic (Croazia), Fabio Bianco (Italia), Remo Raimondo Mazzeo (Italia).

Ringraziamenti

Un sentito ringraziamento va al Comune di Ariano Irpino, al Rotaract Club Avellino Est, all’Hotel Incontro, Biogem Musica, Associazione Vita, Sartoria Moccia, Incontro Ricevimenti, Ristorante la Pignata per il prezioso supporto nella realizzazione della manifestazione, che ha reso possibile questa importante occasione di crescita per i giovani talenti della musica classica.