Avellino, Biasci: "Dobbiamo costruire più occasioni da gol" L'attaccante dei lupi: "Confermare l'equilibrio, ma trovando più forza in attacco"

"È davvero bello essere qui, sono momenti importanti, a maggior ragione perché si avvicina il Natale": così Tommaso Biasci si è espresso a margine dell'incontro con i Biancoverdi Insuperabili a Contrada Santissimo ad Atripalda in compagnia di Michele Besaggio e Martin Palumbo. "Ripartiamo dalla buona prestazione di Catanzaro, ma ci siamo confrontati per capire cosa va migliorato. - ha spiegato l'attaccante dei lupi - Sabato affronteremo il Palermo, una delle migliori squadre del campionato. Dobbiamo migliorare nella fase offensiva, ma stiamo migliorando in quella difensiva. Avevamo preso qualche gol di troppo. A Bolzano e in casa col Venezia siamo stati cinici, ma dobbiamo costruire qualche occasione in più".

"Bisogna giocare con coraggio"

"L'atteggiamento? Bisogna giocare con coraggio, la B è un campionato difficile in cui tutte le squadre possono sorprendere. Le cose cambiano da un momento all'altro. Il mercato? Pensiamo unicamente al campo, la società penserà al mercato. L'intesa con Tutino? Cresce passo dopo passo, ci stiamo conoscendo e direi che di gara in gara va e andrà sempre meglio. Il regalo ai tifosi per Natale? Ci auguriamo la vittoria contro il Palermo, sappiamo bene la loro forza e ce la metteremo tutta".