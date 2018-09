IIA, giornata nera al Mise. Da oggi è sciopero a Flumeri Da stamane si torna a manifestare davanti ai cancelli dello stabilimento

Visto l'esito negativo dell'incontro avuto al Mise, dove non sono arrivate garanzie per le retribuzioni e tantomeno per le attività produttive e societarie, della IIA, Fim, Fiom, Uilm, Failms, Fismic, Ugl e la Rsa hanno proclamato otto ore di sciopero per la giornata di oggi.

A partire dalle ore 8 di stamane ci sarà un sit.in davanti allo stabilimento. "Chiederemo al Prefetto di Avellino Maria Tirone un'incontro alle ore 17.00 in concomitanza del tavolo previsto a Roma al Mise tra Governo e Del Rosso.

Silvia Curcio: "Un ringraziamento va a tutti per il grande sacrificio affrontato nella giornata di ieri. Un appello invece va a tutti coloro che non sono potuti venire a Roma ma che oggi, auspichiamo, saranno presenti al sit-in con sciopero davantiai cancelli dello stabilimento.

Ecco il documento Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm, Failms idirizzato alla stampa.



Le organizzazioni sindacali, dalla manifestazione appena conclusa sotto la sede del Ministero dello Sviluppo economico a cui hanno partecipato centinaia di lavoratori provenienti da Avellino e Bologna, chiedono in modo unitario al Governo di adempiere agli impegni e alle promesse assunte negli ultimi mesi relativamente a Industria italiana Autobus.Oggi abbiamo costretto il Governo a convocare immediatamente per giornata di domani l’amministratore delegato dell’azienda, per ottenere il pagamento degli stipendi e scongiurare il rischio di fallimento.Tuttavia, fermo restando le iniziative territoriali in programma già per domani, se non arriveranno le risposte attese lunedì riprenderanno azioni di protesta rivolte direttamente alla Presidenza del Consiglio.Più in generale il Governo deve passare dalle parole ai fatti, poiché è sempre più urgente la necessità di ricapitalizzare e di rafforzare la compagine societaria.

Gianni Vigoroso