La fortuna bacia Atripalda "gratta e vince" mezzo milione Un' anziana ha vinto con la serie il Miliardario

di Siep

La fortuna bacia Atripalda. Tappa fortunata per l'Irpinia della Dea Bendata che premia con mezzo milione di euro una fortunatissima giocatrice. Sarebbe stata un'anziana donna a vincere la bellezza di 500.000 euro grazie ad un ticket de “Il miliardario” acquistato nel Sali e Tabacchi di Taddio Sabino (via Appia 63). Il numero che ha garantito la maxi vincita alla signora è stato il “32”.

La signora avrebbe già incassato la vincita (circa 470.000 euro al netto delle tasse). Euforia e gioia lungo via Appia e in tutto il paese sulle rive del fiume Sabato per la ricca vincita. C'è chi pensa in paese che a far vincere la signora sia stata la mano del Santo Patrone, San Sabino, celebrato nelle scorse settimane. Una festa sentito, un santo particolarmente caro alla pietà popolare.