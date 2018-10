Fiera del gusto mediterraneo, successo e nuovi investimenti Chiude con un bilancio più positivo la manifestazione organizzata da Franco Lo Conte

Chiude con un bilancio positivo la “Fiera del gusto mediterraneo” organizzata dalla società “Fiere ed eventi” dal 12 al 14 ottobre scorsi nel centro fieristico della valle Ufita, nel comune di Ariano Irpino.

Al di là delle presenze, in totale circa diecimila, l’iniziativa ha avuto il merito, riconosciuto da tutte le istituzioni che hanno partecipato alla manifestazione, di aver riproposto un tema fondamentale per lo sviluppo economico e sociale delle aree interne del Mezzogiorno, che riguarda la valorizzazione delle tipicità locali, con l’aggiunta di alcuni elementi, come la dieta mediterranea e la produzione biologica che puntano anche al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. La questione è stata ampiamente dibattuta nel corso di alcuni convegni e seminari organizzati da Acli Terra, dalla Cia e dall’associazione “L’albero del cuore”.

L’esposizione delle “Macchine di Leonardo” ha rappresentato un momento attrattivo soprattutto per gli studenti di numerosi istituti scolastici della provincia di Avellino, giunti nel centro fieristico il venerdì e il sabato mattina.

Nella sala convegni è stato proiettato un filmato sulla vita di Leonardo, che ha totalizzato circa duemila spettatori. Il presidente del Consiglio regionale, Rosa D’Amelio, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione della fiera, ha sottolineato l’importanza di iniziative di quel genere ed ha assicurato tutto l’impegno necessario da parte della Regione affinché i messaggi trasmessi dall’organizzatore dell’evento, che è Francesco Lo Conte, siano sostenuti adeguatamente. La Regione, infatti, ha partecipato alla fiera con un proprio stand. Sostegno alla fiera ed alle ragioni delle aree interne è stato confermato anche dal presidente della Camera di commercio di Avellino, Oreste La Stella.

Le opportunità offerte al mondo agricolo sono state illustrate dal vice presidente nazionale della Cia, Alessandro Mastrocinque, che ha partecipato al convegno organizzato dalla Cia irpina, guidata da Michele Masuccio. Presente anche il presidente della commissione agricoltura della Regione Campania, Maurizio Petracca.

La vera sfida adesso è quella di potenziare l’offerta di servizi locali da mettere a disposizione degli operatori turistici, che potrebbero valutare come attrattivo il territorio a condizione che ci siano le condizioni per l’ospitalità. In tal senso è stato interessante il confronto tenuto in fiera dal coordinatore regionale dei distretti turistici, Vincenzo Marrazzo, con il sindaco di Ariano Irpino, Domenico Gambacorta.

Redazione Av