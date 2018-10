"Via i rom da Napoli portiamoli in Alta Irpinia e nel Cilento" Sabino Morano riprende le parole che il capogruppo in Regione Fi avrebbe affidato ad un quotidiano

di Simonetta Ieppariello

Scontro nel centro destra. Sabino Morano in una nota stampa annuncia: Cesaro vuole portare i campi rom in Alta Irpinia e Cilento. Ripopolare la terra dell'osso con i rom sgomberati da Napoli. Sarebbe questa una probabile soluzione a sovraffollamenti indesiderati e spopolamenti inesorabili. A proporlo il capogruppo di Forza Italia in Regione Campania Armando Cesaro e rilanciarlo a mezzo stampa è Sabino Morano, che boccia sonoramente l'idea dell'esponente Fi.

"Questa mattina un mio amico salernitano ha avuto la gentilezza di segnalarmi una interessante intervista al capogruppo in consiglio regionale di Forza Italia Armando Cesaro, apparsa sul quotidiano Metropolis, nella quale l’ esponente azzurro teorizza la necessità di sgomberare i campi rom presenti nella provincia di Napoli, dislocandone gli attuali abitanti in Irpinia". Lo dice in una nota stampa Sabino Morano consigliere comunale di Avellino in una nota stampa.

Secondo il giovane leader di Sant’Antimo, da quanto si apprende, un’operazione del genere potrebbe addirittura rappresentare, oltre che la risoluzione delle questioni emergenziali dovute alla presenza dei campi rom in zone caratterizzate da un oggettivo sovraffollamento, un brillante rimedio per combattere lo spopolamento delle aree interne.

Nel virgolettato riportato da Metropolis infatti, il buon Cesaro afferma “preferiamo metterli (i rom) non nei comuni dove c’è tanta popolazione e che già vivono grosse problematiche, ma magari in Alta Irpinia e nel Cilento, dove c’è più disponibilità ad accoglierli”, è, ancora, “con i rom potremmo anche ripopolare quei comuni che soffrono lo spopolamento”.».

Una "brillante intuizione", secondo Morano, che rappresenterebbe bene "quanto certa classe politica che avverte con grande sensibilità il problema delle aree interne, sappia prodursi in argute quanto innovative soluzioni, caratterizzate da buon senso e lungimiranza. Come era stato possibile non pensarci prima? Spostando i campi rom in Alta Irpinia tutta l’area si rivitalizzerebbe immediatamente. I giovani emigrano? Non c’è problema. Li sostituiamo con i rom e il numero di cittadini resta invariato.

Ironie a parte - continua Morano -, alla luce di questa amenità e di tanti altri episodi, è evidente il cortocircuito che caratterizza il centrodestra campano targato Forza Italia ed i suoi tradizionali protagonisti. È del tutto palese che è giunta l’ora di scrivere un nuova pagina di storia per l’area conservatrice in Irpinia ed in Campania, come sta accadendo in tutto il Paese.

Anche per questo abbiamo deciso, insieme a tanti amici, di mettere in campo le nostre forze per un progetto nuovo, che metta i nostri territori e le nostre comunità al centro del dibattito politico-amministrativo. Abbiamo deciso di presentarci alle elezioni provinciali con una nostra lista, “Prima gli Irpini”, per avviare anche nella nostra terra il disegno di costruzione di una nuova grande area politica capace di dare voce al popolo conservatore in tutte le sue declinazioni, partendo dal basso, dai militanti, da chi vive e conosce la realtà dei territori».