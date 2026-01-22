Nella giornata di ieri, i poliziotti del commissariato distaccato di P.S. di Cervinara hanno rintracciato e tratto in arresto un ventiquattrenne domiciliato in questa Provincia, condannato a 6 anni di reclusione per i reati di furto aggravato, ricettazione, porto abusivo di armi, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Avellino.
Cervinara, deve scontare sei anni per furto e ricettazione: 24enne arrestato
L’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Avellino
Cervinara.