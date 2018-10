Fondi Europei, Avellino tra i comuni più virtuosi Il capoluogo irpino tra i primi 19 comuni

“Il Comune di Avellino è tra i primi 19 Comuni che ha predisposto e trasmesso, in via istruttoria, progetti preliminari del Pics, Progetto Integrato Città Sostenibili, una misura dell'asse dieci che interessa, per l’appunto, 19 città della Campania”. A dichiararlo è l’assessore ai Fondi Europei del Comune capoluogo, Carmine De Angelis, nel presentare il ciclo di iniziative sull’Europa che partirà domani mattina, alle 9.30, da Villa Amendola. Ricco il parterre degli ospiti che vedrà, oltre alla partecipazione dell’assessore De Angelis e del sindaco Vincenzo Ciampi, anche quella di una serie di docenti di spessore. “La nostra amministrazione sta utilizzando al meglio i fondi europei – spiega De Angelis -. L’Europa delle possibilità è anche un’Europa della capacità amministrativa, questo è il messaggio principale che vogliamo lanciare. Insieme al sindaco, ci stiamo attivando al meglio per intercettare i finanziamenti che vengono dall’Europa e che saranno utilizzati per lo sviluppo del capoluogo”. Al seminario prenderanno parte anche alcuni istituti scolastici di Avellino. Nel corso dell’incontro, l’assessore De Angelis illustrerà anche altre iniziative inerenti i fondi europei ed il Comune.