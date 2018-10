Smog, da domani stop alle auto con nuovi orari Ritoccati gli orari della mattina e niente blocco per l'1, 2 e 3 novembre

di Simonetta Ieppariello

Troppo smog ad Avellino, scatta il disco rosso per l'auto inquinanti in città. L'innalzamento delIe polveri sottili ad Avellino impone l’ordinanza stop alle auto. Ma con i ritocchi. Il sindaco di Avellino, Vincenzo Ciampi, ha modificato alcuni aspetti dell’ordinanza che da lunedì prossimo prevede limitazioni alla circolazione degli autoveicoli nel centro di una città ancora troppo inquinata.

Il primo cittadino venerdì ha firmato una nuova ordinanza di blocco del traffico che modifica, parzialmente, quella emanata mercoledì scorso. L’amministrazione comunale, infatti, ha recepito le richieste dei cittadini, rimodulando gli orari. Per questo motivo, il blocco della circolazione, che sarà in vigore da domani, lunedì 22 ottobre, è previsto dalle 9 alle 12.30 e non più dalle 9 alle 13, per scongiurare eccessivi disagi per le uscite dalle scuole.

Niente stop per i giorni di commemorazione dei defunti

L’ordinanza non sarà in vigore nei giorni 1-2-3 novembre, a ridosso della ricorrenza della commemorazione dei defunti quando in tanti saranno in auto e arriveranno da fuori per far visita ai propri defunti.

La mappa

Il divieto di circolazione avrà la durata di un mese su tutto il territorio cittadino, tranne che lungo le arterie indicate nell’ordinanza (Statale 7bis, via don Giovanni Festa, Strada Bonatti, Provinciale 165, via Pianodardine, via Francesco Tedesco, via Troncone, viale Italia (fino a rotatoria), via Parrottelli, via Aversa, via Morelli e Silvati, via Annarumma. Interessate allo stop le auto a benzina 0,1,2 e diesel 0,1,2, 3.

I dati

Alla decisione si arriva dopo i 29 sforamenti per l’emissione di polveri sottili registrati dalle centraline, il massimo annuo consentito dalla legge è 35.

Chi può circolare e chi no

La limitazione della circolazione esclude: le auto con almeno tre persone a bordo e comunque i veicoli sui quali sono occupati almeno il 60 per cento dei posti omologati. Gli autoveicoli per trasporti specifici o per usi speciali. Sono esenti dal divieto anche i veicoli dei residenti o di chi usa o detiene box e garages nell'area interdetta. A loro sarà consentito di lasciare o raggiungere le rispettive abitazioni utilizzando il tragitto più breve. Potranno circolare anche i veicoli di persone con impedita o ridotta capacità motoria, i taxi, le auto delle forze dell'ordine e della polizia municipale.

I controlli, le multe

Per i trasgressori (quindi chi circola con l'auto in zone vietate e chi brucia residui vegetali), le multe sono salate: da 163 euro a 658. Con la possibile sospensione della patente da quindici a trenta giorni.