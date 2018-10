Si perde sul Partenio, 47enne ritrovato in una zona impervia Le ricerche

I Vigili del Fuoco di Avellino questo pomeriggio sono intervenuti sui monti dell'Oasi Regionale del Partenio, sulla montagna di Sopra, a circa cinque Km. dall'oasi del WW F tra i comuni di Pietrastornina e Pannarano, per la ricerca di un uomo originario di Napoli, di anni 47.

L'uomo mentre stava effettuando una escursione ha perso l'orientamento e non è più riuscito a ritornare al punto di partenza. L'uomo in contatto con la squadra dei vigili del Fuoco, è riuscito a dare le sue coordinate e quindi dopo circa un'ora di ricerche, è stato ritrovato in buone condizioni di salute, in una zona impervia, anche se visibilmente provato. Lo stesso è stato accompagnato alla sua autovettura dove si è rimesso in viaggio per il capoluogo Partenopeo, non prima di aver ringraziato i Vigili del Fuoco di Avellino per il loro brillante operato.