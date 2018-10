Via i rifiuti ingombranti da Quattrograna. "Via il degrado" Ciampi: serve impegno e sinergia

"La nostra amministrazione si conferma un’amministrazione vicina ai cittadini. Abbiamo fatto di tutto per risolvere un problema che i residenti di Quattrograna ci avevano segnalato ripetutamente. Devo ringraziare l’assessore all’Ambiente Massimo Mingarelli per la sua sensibilità e per la sua operosità”. E’ quanto afferma il sindaco di Avellino, Vincenzo Ciampi, dopo che l’amministrazione comunale, grazie alla collaborazione di IrpiniAmbiente e dei vigili urbani, ha “liberato” Quattrograna da un enorme quantitativo di rifiuti ingombranti che si erano accumulati negli spazi verdi sotto le abitazioni del popoloso quartiere. “I residenti segnalavano la questione da mesi – spiega l’assessore Mingarelli -. Non riuscivano mai a risolvere la situazione. Mi sono subito attivato, promettendo loro che avrei fatto di tutto per liberare le aree verdi della zona. Ho lavorato a stretto contatto con IrpiniAmbiente e i vigili e finalmente, con grande soddisfazione, possiamo annunciare di aver contribuito a rendere meno sporco il quartiere. Spero che cose di questo tipo non si ripetano più. Ovviamente, cercheremo di tenere sotto controllo la situazione, anche con sopralluoghi ripetuti nei vari quartieri. L’ambiente va rispettato e preservato. Qui è in gioco il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti”.